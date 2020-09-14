شكرا لبحثكم عن خبر محادثات عسكرية بين السعودية والإمارات بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، الليلة الماضية، محادثات عسكرية بين السعودية والإمارات لمناقشة العمليات العسكرية في اليمن وجهود دعم القوات الحكومية.

وقالت وكالة "واس" السعودية، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع التقى بمقر قيادة القوات المشتركة، نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

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وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".



وهذا اللقاء هو الأول منذ تكليف "الأزيمع" قيادة القوات المشتركة في اليمن، خلفاً للأمير "تركي بن فهد" الذي تمت إقالته وإحالته للتحقيق بتهم فساد.

ويشهد الملف العسكري للتحالف في اليمن، تعقيدات كثيرة، في ظل اختلاف الرؤى بين السعودية والإمارات بشأن التدخل في اليمن والأهداف غير المعلنة من ذلك التدخل، وفق مراقبين.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في مارس 2015م، لدعم الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة.