شكرا لبحثكم عن خبر منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن الدكتور الشرجبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد ، اقتحام جماعة الحوثي منزل الدكتور عدنان الشرجبي أستاذ علم النفس بجامعة صنعاء ومصادرة حاسوبه الشخصي واعتقاله أمس السبت في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت "سام" (منظمة غير حكومية) ومقرها جنيف إن جماعة الحوثي اعتقلت الدكتور الشرجبي الأربعاء, وأخفته قسرا منذ ذلك الحين، وهو يعاني من عدد من الأمراض التي قد تهدد حياته بحسب بلاغ وجهته أسرة الدكتور الشرجبي للنائب العام.

Advertisements

وأكدت "سام" أن اعتقال الشرجبي من قبل مسلحين يتبعون الحوثيين المسيطرين على صنعاء وهو ذاهب إلى مقر عمله بكلية الآداب عمل مدان وسلوك همجي ضد أكاديمي أعزل.



واعتبرت المنظمة اعتقال الشرجبي بأنه سلوك يكشف عن إصرار جماعة الحوثي على جعل صنعاء عاصمة بلا أي صوت لا يتوافق مع منهجها الطائفي وطريقتها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت جماعة الحوثي بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور الشرجبي، والإفراج عنه بلا قيد أو شرط، مؤكدة أن منتهكي حقوق الإنسان لن يفلتوا من العقاب.