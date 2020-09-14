"المشاط" يعترف بخسارة كبيرة للحوثيين في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت جماعة الحوثيين السبت، بمقتل قائد عسكري بارز في المعارك الدائرة بمحافظة مأرب (شمال شرق البلاد). وبعث مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيي ، برقية عزاء ومواساة في مقتل العميد بشير أحمد محمد الشعبي واصفاً مقتله بالخسارة الكبرى على الوطن وفقا لوكالة سبأ الحوثية. وأشاد المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى والده الشيخ أحمد محمد الشعبي وشقيقه الشيخ مطلق وآل الشعبي كافة وقبيلة أرحب بمحافظة صنعاء عامة بمواقف العميد الشعبي مشيراً إلى أنه كان من القيادات العسكرية التي كان لها دوراً كبيراً في الدفاع عن الوطن بحسب تعبيره.



وقتل المئات من عناصر الحوثيين بينهم قيادات بارزة في المعارك الدامية الدائرة في محافظة مأرب منذ أسابيع.

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