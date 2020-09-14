شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة مروعة.. شاب ”يمني” يقتل والديه وابن عمه رميا بالرصاص والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاحد، بأن شاب "يمني" أقدم على قتل والديه وابن عمه رميا بالرصاص، في جريمة مروعة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن شاب عاق بمديرية الجراحي، محافظة الحديدة، يدعى "محمد" أقدم على قتل ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، خلال الساعات القليلة الماضية.

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وبينت المصادر أن المجني عليهم هم والده عبدالله علي واصل ووالدته وإلى جانبهم ابن عمه العقيد حسن عبيد واصل.

ونوهت المصادر بأنه تم القبض على الجاني بعد وقت قصير من العملية من قبل الامن.

وتسببت الحرب في اليمن والتي دخلت عامها السادس، بتدمير النسيج النفسي والاجتماعي لمعظم المصطلين بنارها، في كارثة تتسع يوما بعد يوم مع استمرارها في ظل انفلات أمني وفقر وبطالة.