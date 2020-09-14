شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تستعد للهجوم على ”جوبة” مارب وقبائل ”مراد” يتعاهدون بالموت دونها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، أن مليشيا الحوثي تستعد للهجوم على مديرية "الجوبة" جنوبي محافظة مارب، و وصول طلائع المليشيا، الى أولى المناطق التابعة لها.

وذكر المصدر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا قطعت خط الجوبة بشكل نهائي تمهيدا للهجوم عليها.

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ونوه المصدر بأن استعداد المليشيا لمهاجمة الجوبة يأتي بالتزامن مع تعاهد رجال القبائل بالمديرية، على الدفاع عن مديريتهم من المليشيا الحوثية أو الموت دونها، إثر وصول طلائع المليشيا، اليوم الأحد، أولى مناطقهم.

وعقد مشايخ ووجهاء وعقال جميع فخوذ قبيلة بني سيف (آل صياد وآل مسلي) ومن معهم من بقية قبائل مراد، اجتماعا موسعا وقعوا خلاله وثيقة تعاهدوا بموجبها على النصر أو الشهادة دون أرضهم وكرامتهم وديارهم.

وبموجب الوثيقة، أهدرت القبيلة دم أي فرد من أفراد القبيلة ثبت أنه ينتمي للحوثيين أو عميل لهم أو يعمل لصالحهم، كما أهدرت دم كل من يترك موقعه أو الجهة التي تم تكليفه بها فإن دمهم دم حنش.