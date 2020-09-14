شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تصطاد مليشيا الحوثي بمحافظتي مارب و الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الاحد، أكثر من 33 غارة جلّها على محافظتي مارب و الجوف وسط عمليات اصرار للمليشيا الحوثية للدفع بعناصرهم في عمليات انتحارية فاشلة .

وذكرت مصادر إعلامية، أن هذه الغارات تركزت على محافظتي مارب و الجوف حيث شنت مقاتلات التحالف العربي 14 غارة على مديرية رحبة و4 على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح غرب محافظة مارب .

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف نفذت أيضا 12 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

وتسببت هذه الغارات في وضع حد للهجمات الحوثية الانتحارية والتي تحاول من خلالها السيطرة على أراضي إقليم سبأ دون الاكتراث بالخسائر البشرية في صفوفها وهو ما يكشف عن خطورة الإنضمام إلى المليشيا الحوثية .

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