شكرا لبحثكم عن خبر قتلى حوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني والقبائل شرقي الجوف بالتزامن مع تجدد المواجهات العنيفة جنوبي مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بإن قوات الجيش اليمني المسنودين بالقبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع لمليشيا الحوثي، شرقي محافظة الجوف.

وذكرت المصادر أن القوات تمكنت من تنفيذ هجوم مباغت استهدف إحدى مؤخرات الحوثي في جبهة بئر المرازيق شرق الجوف؛ أسفر عن مصرع أكثر من 12 من عناصر المليشيا؛ فيما أصيب أحد المسلحين القبليين في الهجوم، وتدمير ثلاثة أطقم وجرافة ومدرعة.

وفي سياق متصل، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش والقبائل من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى، في جبهة العبدية - قانية جنوبي محافظة مارب؛ وفقا لمصادر ميدانية.

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وأوضحت المصادر بإن مواجهات اندلعت بين الطرفين عقب محاولة تسلل للمليشيا في جبهة العبدية أوقعت فيهم قتلى وجرحى وأسرى.

وبحسب المصادر قتل 16 من عناصر المليشيا ما زالت جثامينهم في موقع الاشتباكات، كما أصيب 11 آخرون وأسر 6؛ فيما استشهد من الجيش والقبائل خمسة وأصيب 9 آخرون.

وبينت المصادر أن المواجهات اندلعت من اتجاه منطقة كبزره في جبهة العبدية- قانية.

وكان مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، بمحافظة مارب، وقعوا اليوم، وثيقة هامة تهدر دم كل من يتعاون مع مليشيا الحوثي ويقودها على بلاد مراد ومارب عامة.