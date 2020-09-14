شكرا لبحثكم عن خبر السعودية والإمارات تتفقان على تفعيل جبهات الساحل الغربي وهادي يبحث إلغاء استوكهولم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر رفيعة في تحالف دعم الشرعية في اليمن أن السعودية والإمارات اتفقتا على تفعيل جبهات الساحل الغربي في ظل مشاورات يجريها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعلان فشل اتفاق استوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين حول ميناء الحديدة والذي جرى في ديسمبر 2018م.

وقالت مصادر خاصة للمشهد اليمني إن السعودية والإمارات ناقشتا خلال الاجتماع الذي ضم كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، ونائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية خطة متكاملة لدعم القوات اليمنية في الحديدة لاستكمال تحرير الحديدة ومينائها الذي يمثل الشريان الرئيسي الداعم للحوثيين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس فقد جرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

يأتي هذا فيما ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي أمس اجتماعا مشتركا لقيادات الدولة ناقش فيه آخر التطورات، من بينها إلغاء اتفاقية استوكهولم وفق مصادر حضرت الإجتماع.