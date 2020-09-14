شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة.. شاب يقتل والديه وأحد جيرانه في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة بشعة.... شاب يقتل والديه وأحد جيرانه في الحديدة

شهدت مديرية الجراحي بمحافظة ‎الحديدة غربي ‎اليمن، جريمة بشعة عقب مقتل ابوين بيد ابنهما.

وأفادت مصادر أمنية إن الشاب اقدم شاب على قتل والده ووالدته وأحد جيرانه، قبل أن يتم القبض عليه.

واكدت ذات المصادر انه تتم حاليا التحقيق مع الجاني لمعرفة ملابسات الجريمة واحالته للقضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة بشعة.. شاب يقتل والديه وأحد جيرانه في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.