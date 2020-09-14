مشايخ ووجهاء قبيلة مراد بمارب يوقعون وثيقة هامة معمدة بـ”الدم”

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقع مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، بمحافظة مارب، اليوم الاحد، وثيقة هامة تهدر دم كل من يتعاون مع مليشيا الحوثي ويقودها على بلاد مراد ومارب عامة.
وحملت الوثيقة التي تلقاها "المشهد اليمني"، عدة بنود، أكدت على إهدار دم كل من يتعاون مع المليشيا او يفتح بلاده وأن دمه دم حنش.
وبينت الوثيقة بأن من ثبت أنه حوثي أو عميل لصالح المليشيا فأن دمه دم حنش، ايضا.
وتضمنت الوثيقة التي تم توقيعها من جميع بدين بني سيف ومن معهم من مراد، إهدار دم المرجفين واعتبارهم أعداء وان دمهم دم حنش.
وتشهد جبهات القتال في مديريات صرواح ومجزر، غرب محافظة مأرب، معارك عنيفة، بالتزامن مع معارك عنيفة في مديرية ماهلية جنوب المحافظة.
وتمكنت قبيلة مراد وقوات الجيش اليمني من دحر مليشيا الحوثي في المديريات الجنوبية والغربية للمحافظة.
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