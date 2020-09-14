شكرا لبحثكم عن خبر في لحج وحضرموت .. اللجنة الوطنية تعلن عن مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في لحج وحضرموت .. اللجنة الوطنية تعلن عن مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا الأحد عن تسجيل حالتي إصابة جديدة أحدهما في محافظة حضرموت والأخرى في محافظة لحج.

كما أعلنت عن تسجيل حالة شفاء واحدة من حضرموت

وسجلت اللجنة حالة وفاة من لحج ليكون بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2011) منها (583) وفاة و(1212) تعافي.

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