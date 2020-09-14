شكرا لبحثكم عن خبر بعد تعيينه ...اول ظهور لقائد التحالف الجديد في عدن ...صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لاول ظهور علني لقائد قوات الواجب التابعة للتحالف العربي، من العاصمة المؤقته عدن بعد تعيينه خلفا للقائد السابق العميد/مجاهد العتيبي.

جاء ذلك الظهور الأول له، خلال حضورة اليوم الأحد في العاصمة عدن، حفل تدشين حزمة من المشاريع التي يمولها وينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد البرنامج السعودي، في سياق الخبر الذي وزعه حول الحفل، حضور قائد قوات الواجب، العقيد/غالب الحربي.

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ويأتي ظهور القائد الجديد للتحالف، العقيد/غالب الحربي، ليؤكد صحة الأنباء التي تم تداولها حول تغيير قائد التحالف العربي بعدن العميد/ مجاهد العتيبي، إلى أن الإسم المتداول للقائد لم يكن الحقيقي