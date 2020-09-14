شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية في مهمة الدفاع عن شرعية ” مثلث القوة” من تهديد خطير والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تحليل استراتيجي، عن أن الحكومة اليمنية المعترف بها، تدرك حتمية بل و وجوب الدفاع عن شرعية "مثلث القوة"؛ المتمثل في مأرب - عتق - سيئون مهما كان الثمن، على الرغم من التهديدات الخطيرة.

وقال الباحث عمار العولقي، في تحليل بعنوان "مثلث القوة للحكومة اليمنية"، نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وترجمه "المشهد اليمني"، أن استمرار أهمية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على الأرض، حتى بعد خسارة عاصمتها المؤقتة عدن العام الماضي، يعود إلى حد كبير إلى سيطرتها على مناطق إنتاج النفط والغاز في البلاد، التي تشكل ما يمكن تسميته بمثلث السلطة الحكومية، بين مدن مأرب وعتق وسيئون في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، على التوالي ، والتي تمثل كل إنتاج النفط والغاز الطبيعي في اليمن.

وأضاف: تمثل السيطرة على حقول النفط والغاز اليمنية مورداً استراتيجياً هائلاً ، سواء بالنسبة لإيراداتها الحالية أو المستقبلية مع استمرار تعافي الصادرات الهيدروكربونية.

وتابع: في حين أن مأرب وشبوة وحضرموت غنية بالموارد الطبيعية فهي قليلة الكثافة السكانية نسبيًا، في حين أن الديناميكية العكسية تلعب دورًا في المناطق التي يسيطر عليها خصوم الحكومة اليمنية الرئيسيون في الصراع المستمر: جماعة الحوثي المسلحة (مليشيا الحوثي) و(ما يسمى) المجلس الانتقالي الجنوبي. السيطرة على المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد ، والتي هي أيضًا خالية نسبيًا من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها بسهولة. لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا، إذًا وجدت الحكومة قبضتها على هذه المناطق يواجهها منافسوها بشكل متزايد. وفي الواقع ، السيطرة على مثلث إنتاج النفط في مأرب - عتق - سيئون ليس فقط له عواقب على تطور الصراع الحالي، ولكن يمكن أن يوفر نفوذًا حاسمًا للأطراف المتحاربة التي تحاول تشكيل رؤاها ليمن ما بعد الحرب.

ولفت الى أنه في يناير 2020 ، شنت جماعة الحوثي هجوماً واستعادت السيطرة على منطقة نهم الاستراتيجية. التي تقع في محافظة صنعاء ، وهي نقطة التقاء المرتفعات الشمالية اليمنية وصحراء محافظة مأرب من الشرق. وبعد عدة أسابيع شنت الجماعة هجوماً آخر باتجاه الشمال في محافظة الجوف، واستولت على عاصمة المحافظة الحزم في 29 فبراير. وقد مثلت هذه الهجمات الجريئة تغييراً في استراتيجية الحوثيين عن السنوات الخمس السابقة من الصراع. التحول من الموقف الدفاعي بشكل أساسي إلى الهجوم. من خلال الاستيلاء على نهم والجوف ، تمركزت قوات الحوثي لفرض حصار على مدينة مأرب واحتمال الاستيلاء على حقول النفط والغاز في المحافظة.

ونوه بإنه إذا وقعت مدينة مأرب في أيدي الحوثيين، فإنها ستضع أيضًا محافظة شبوة التي تسيطر عليها الحكومة وحقولها النفطية في بيحان والعقلة تحت تهديد خطير. وهذا هو سبب تورط الألوية الحكومية المتمركزة في شبوة ، وتحديداً محور بيحان العسكري ، بشكل كبير في المعارك إلى الغرب في جبهات قانية والعبدية على طول الحدود بين مأرب ومحافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وبينما كانت المعارك مستمرة في هذه المنطقة منذ عام 2018 ، ازدادت وتيرتها وحدتها منذ أبريل الماضي، عندما تقدمت القوات الحكومية إلى البيضاء. كانت طريقة لنقل المعركة إلى البيضاء قبل وصولها إلى شبوة. ومع ذلك ، بحلول يونيو الماضي، تمكنت جماعة الحوثي من وقف تقدم الحكومة المسنودة بانتفاضة قبلية ناشئة(ال عواض)، ودفع القوات الموالية للحكومة إلى جنوب مأرب.

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وقال: كما تعرضت شبوة للتهديد من المجلس الانتقالي الجنوبي بعد انهيار العلاقات بين الجماعة الانفصالية والحكومة اليمنية. بعد طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس 2019 ، لم يخف "الانتقالي" نواياه للتحرك في مناطق إنتاج النفط في جنوب اليمن. في بيان ، حدد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، بيحان الغنية بالنفط في شبوة وسيئون في حضرموت على أنها مناطق تحتاج إلى "تحرير". وحققت القوات المتحالفة مع المجلس تقدمًا سريعًا نحو عتق في شبوة في أعقاب سقوط عدن ، لكن الهجوم جاء بنتائج عكسية ، حيث شنت الحكومة هجومًا مضادًا وطردت جميع القوات المدعومة من الانتقالي، بما في ذلك قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، من المحافظة. . منعت هذه الضربة الانتقالي الجنوبي من تأمين شبوة والتحرك في حضرموت، الأمر الذي كان سيعطي الجماعة وداعميها الإماراتيين سيطرة فعلية على معظم جنوب اليمن.

وأكد العولقي: لدى الحوثيين والمجلس الانتقالي دوافع متعددة للرغبة في الحصول على قطعة من مثلث السلطة للحكومة. من بين مخاوفهم الرئيسية أن كلا المجموعتين تسيطران على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن تفتقر إلى قواعد دخل محلية كبيرة لدعمها. غالبية سكان البلاد والعديد من أفقر مناطقها في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. في غضون ذلك ، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظات الجنوب المكتظة بالسكان: عدن ولحج والضالع. لطالما كانت مدينة عدن على وجه الخصوص ثقبًا أسود عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الحكومي، حيث تمثل الخدمات العامة عبئًا ماليًا ثقيلًا على أي سلطة حاكمة. تختلف هذه الحقائق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي اختلافًا كبيرًا عن السياق في مثلث مأرب - عتق - سيئون ، الذي يشمل مناطق شاسعة قليلة السكان وغنية بالعائدات المحتملة من النفط والغاز.

وأردف: كما ترى قيادة كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي أن تأمين جزء من هذا المثلث أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات كل منهما ، فضلاً عن طريقة للتعامل مع الحكومة اليمنية ، المنافسة لكليهما ، بهزيمة حاسمة محتملة. إلى جانب المكاسب المالية غير المتوقعة لتأمين عائدات الموارد الطبيعية ، يسعى الحوثيون للسيطرة على شمال اليمن قبل التوحيد للوفاء بمشروعهم السياسي الكبير ، مما يعني أن مأرب يجب أن تنضم إلى جماعة الحوثيين. بالنسبة لرؤية المجلس الانتقالي الجنوبي لدولة جنوبية مستقلة ، من الضروري أن يسيطروا على كل جنوب اليمن قبل التوحيد. لكن محاصرته في عدن والمناطق المحيطة بها يقوض الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ويحرم "الانتقالي" من شرعية كونه لاعبًا جنوبيًا حقيقيًا.

وحتى بعد طردها من عاصمتها المؤقتة عدن، كانت الحكومة اليمنية لا تزال لاعباً على الأرض بسبب سيطرتها على مثلث مأرب - عتق - سيئون. تدرك الحكومة وداعموها السعوديون أن فقدان أي ركن من أركان هذا المثلث قد يخاطر بتجريد الحكومة اليمنية "الشرعية" من أهمية ذات مغزى في البلاد ، وبالتالي فقد قاتلوا بحماسة متجددة لتولي هذه المناصب. بعد أن اجتاح الحوثيون مواقع الحكومة في نهم والجوف ، حولت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف الذي تقوده السعودية موارد إضافية للدفاع عن مدينة مأرب. وأدى ذلك إلى تعديل وزاري في مناطق القيادة العسكرية وتعيين اللواء صغير بن عزيز ، الذي يثق به السعوديون، لقيادة جميع القوات المشتركة في مأرب. كما تم استدعاء قبائل مأرب ، وأهمها عبيدة ومراد ، للعمل للدفاع عن المحافظة. شاركت هاتان القبيلتان أيضًا في الدفاع الشرس عن مدينة مأرب ضد هجوم كبير للحوثيين في عام 2015.

وأضاف: في شبوة ، أدت هزيمة 8000 من قوات النخبة الشبوانية المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعادة بسط سيطرة الحكومة شبه الكاملة على المحافظة. قبل قتال أغسطس 2019، تم تقسيم السيطرة على شبوة بين القوات الموالية لهادي والنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. من سيئون ، تسيطر حكومة هادي بشكل كامل على وادي حضرموت ولديها احتياطي غير مستغل من القوى العاملة على شكل المنطقة العسكرية الأولى.

وشدد على أن المعارك الأخيرة في شقرة بمحافظة أبين بين القوات الحكومية والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ترتبط أيضًا بالمثلث المنتج للنفط. وهنا ، تقدمت قوات من محور عتق العسكري الموالي للحكومة وقوات شبوة الخاصة إلى أبين ، لتأمين منطقة عازلة لحماية المثلث الذي يقع خلفها. بالنسبة للحكومة اليمنية ، توفر السيطرة على هذه المناطق المنتجة للنفط شرعية على الأرض وإيرادات لدفع الرواتب والحفاظ على الولاءات. سواء كانت ضد حركة الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي ، فإن حكومة هادي تعلم أنه يجب الدفاع عن مثلث مأرب - عتق - سيئون بأي ثمن.