الجيش الوطني يقتل أكثر من 16 عنصر حوثي وأسر آخرين في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يقتل أكثر من 16 عنصر حوثي وأسر آخرينفي مأرب الإثنين 14 سبتمبر 2020 الخليج 365 قتل الجيش الوطني أكثر من 16 عنصر تابع لميليشيات الحوثي، كما أسر 6 أخرين في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.

وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على مدى الأيام الأخيرة في جبهة العبدية بمحافظة مأرب. Advertisements وأفادت مصادر عسكرية بمصرع أكثر من 16 مسلح من عناصر مليشيات الحوثي خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والقبائل في جبهة العبدية بحافظة مأرب. وبحسب المصادر فقد تمكن قوات الجيش الوطني من أسر 6 من أفراد ميليشيا الحوثي. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني في جبهة العبدية جنوب محافظة مأرب لكنها بائت بالفشل.

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