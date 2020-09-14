جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات أعرب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كريستوفر هنزل، عن قلق بلاده من قرب تطهير محافظة مأرب الواقعة شمال شرق اليمن.

وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه بالفار هادي في الرياض أن بلاده ستتحرك نحو دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، مارتن غريفيث.

ويأتي هذا الدعم السياسي للأمريكيين بعد الفشل العسكري في وقف تقدم ابطال الجيش واللجان الشعبية نحو مدينة مأرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشلها العسكري.. امريكا تتخذ الخيار السياسي لوقف معارك مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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