شكرا لمتابعة خبر عن قضية الشهيد المغدور الأغبري تلقي تفاعل شعبي واسع وشرارة الغضب تنتقل وتتوسع وتخيف الحوثيون .. صور وتفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تزال جريمة قتل الشاب عبد الله الأغبري التي هزت العاصمة اليمنية قبل أيام عدة، تتفاعل بين ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج ،فقد انتقلت شرارة الغضب الشعبي إلى تعز هذه المرة.

فقد خرج مئات المواطنين في تظاهرة سلمية غير مسبوقة شرق مدينة تعز للمطالبة بالقصاص من قتلة الأغبري.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : سيدة هندية متخصصة في صيد الثعابين تترك زواج قريبتها و تذهب وهي بكامل زينتها للقبض على احد الثعابين ..شاهد كيف قضت عليه

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

Advertisements

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وعبر المتظاهرون عن إدانتهم للتعذيب الوحشي الذي تعرض له الشاب اليمني حتى الموت، من قبل مالك وعاملي محل للجوالات نهاية شهر أغسطس الماضي في صنعاء.

كما طالبوا بالقصاص من المتورطين المقبوض عليهم لدى الأجهزة الأمنية الحوثية، والمقرر بدء محاكمتهم خلال الأيام المقبلة، محذرين من تمييع القضية.

أما في صنعاء التي شهدت على مدى الأيام الماضية تظاهرات منددة بتلك الجريمة، فقد طفت إلى السطح مخاوف جماعة الحوثي من تحول تلك الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية خارجة عن السيطرة.

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي أبدت مخاوفها من تحول تلك المطالبات بالقصاص إلى انتفاضة أوسع ضدها.

كما أشارت إلى أن جماعة الحوثي وسعت دائرة الانتشار الأمني والعسكري الكثيف في صنعاء، تحسبا لتظاهرات جديدة قد تنقلب ضدها.

وكانت جماعة الحوثي منعت، السبت، فريقاً من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبري الذي قتل في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي بالعاصمة، في جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.

وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين، إنه جرى منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني، وقاموا بإثبات ما حصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين أعلنت، الخميس، تشكيل فريق قانوني مكون من 11 محاميا لتقديم العون القضائي لأولياء دم المجني عليه، وتمثل نقابة المحامين باعتبارها قضية رأي عام لما نال صاحبها من اعتداء وحشي بشع.

أتى ذلك في ظل مخاوف من تلاعب جماعة الحوثي بتلك الواقعة التي هزت البلاد، وأثارت موجة تنديد واسعة، وخرجت مظاهرات عارمة في صنعاء هي الأكثر حضورا منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014، لمطالبة جماعة الحوثي بالقصاص.