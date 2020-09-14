شكرا لمتابعة خبر عن اختطاف عدد من نجوم منتخب اليمن لكرة القدم في نقطة حوثية (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت جماعة الحوثي ، عددا من نجوم منتخب اليمن للناشئين وأعضاء من الطاقمين الطبي والإداري المرافق لهم، من نقطة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن نقطة تابعة لجماعة الحوثي اختطفت مساء السبت ، سبعة لاعبين وطبيب ومساعد مدرب منتخب الناشئين وآخرين، أثناء عودتهم من صنعاء باتجاه عدن بعد مشاركتهم في أحد المعسكرات التدريبية الداخلية.

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وبحسب المصادر فإن عملية الاختطاف جرت عند نقطة حوثية، بالقرب من مدينة القاعدة جنوب محافظة إب على الخط الرابط بين صنعاء وعدن.

وتضمنت قائمة المختطفين:

عارف محمد سعيد قدار (طبيب المنتخب).

محمد حسن البعداني (مساعد مدرب الناشئين).

فيصل عبدالله محمد سيف (لاعب منتخب الناشئين).

ماجد مهدي الكازمي (لاعب منتخب الناشئين).

محمد طارق محمود (لاعب منتخب الناشئين).

محمد سعيد عوض (لاعب منتخب الناشئين).

تامر ناضل سعيد سنان (لاعب منتخب الناشئين).

حسين أحمد عوض سالم (لاعب منتخب الناشئين).

أحمد ماهر جمال (لاعب منتخب الناشئين).

وناشد رياضيو إب وأقارب مختطفين في حديث لمراسل المصدر أونلاين، التدخل لإطلاق سراحهم فورا، محذرين من تبعات مثل هذه التصرفات والممارسات من قبل جماعة الحوثي.

وتواصل جماعة الحوثي حملات الاختطافات للعابرين في الطرقات، بمبررات مختلفة، وهو سلوك دأبت جماعة الحوثي عليه منذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى قبل خمس سنوات.