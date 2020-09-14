شكرا لمتابعة خبر عن مسلحون يختطفون صاحب مطعم بالعاصمة المؤقتة عدن .. وأخرون يصيبون شاب وامرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف صاحب مطعم في خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، فيما أصيب شخص وامرأة برصاص مسلحين أخرين في المعلا.

وقالت مصادر محلية “أن مسلحين ملثمين قاموا مساء امس باختطاف صاحب مطعم في مدينة خورمكسر”.

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وقال شهود عيان ان اربعة ملثمين قاموا باختطاف صاحب مطعم الجود الملكي الواقع على الخط الساحلي المطل على ساحل أبين عدنان العاتي، واقتياده الى جهة مجهولة، ولم تعرف اسباب ودوافع هذا الاختطاف حتى اللحظة.

من جانب أخر أصيب شخص وامرأة في مديرية المعلا، مساء اليوم الأحد، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال شهود عيان” إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع “كورولا” بيضاء، أطلق أحدهم النار، من سلاح كلاشنكوف، على شاب في العقد الثالث من عمره يدعى رامي محمد هاشم، أثناء ما كان واقفاً بالقرب من منزله، في حارة الصعيد، بالقرب من مسجد الثوار، ما أسفر عن إصابته بـ 4 طلقات نارية، في أجزاء متفرقة من جسده.

وأضاف الشهود، أن امرأة مارة في الشارع صادفت حادثة اطلاق النار، قرب التاسعة من مساء اليوم، تعرضت لإصابة في قدمها، وتم اسعاف المصابين إلى مستشفى خليج عدن لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار، مشيرين إلى أن المجني عليه رامي هاشم حالته الصحية حرجة، نتيجة خطورة إصابته.

وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية القيام بدورها في القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم الرادع، والقيام بمهامها في حفظ الأمن وحماية المواطنين.