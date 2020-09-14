شكرا لمتابعة خبر عن الارياني : نأسف لصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية وأخرها جريمة القتل الوحشي بحق الشهيد المغدور عبدالله الأغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الارياني، إن جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري، من قيادي حوثي وأربعة آخرين من عصابته، هزت الراي العام اليمني.

وأضاف الارياني، ان هذه الجريمة تذكر بمأساة آلاف المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي ، الذين يتعرضون لأقسى صنوف التعذيب النفسي والجسدي.

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وأوضح، في تصريح صحفي، أن جريمة التعذيب الوحشي وقتل الشاب عبدالله الاغبري كان يمكن أن تمر بهدوء كباقي الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي، بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وآلاف المختطفين في معتقلاتها، لولا تسرب مشاهد الجريمة البشعة التي وثقتها كاميرا مراقبة‏ وتحولها لقضية رأي عام.

وعبر الارياني عن أسفه للصمت المطبق من المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المروعة التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين بمناطق سيطرتها في انتهاك صارخ وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والذي يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.