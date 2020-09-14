شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث الرسمي باسم الانتقالي بمحور ابين يشن هجوماً على الحكومة اليمنية ويصفها بهذا الوصف .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي لمحور ابين محمد النقيب، بان الحكومة اليمنية، هي أخطر غطاء للتنظيمات الارهابية في العالم.

وغرد النقيب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء امس قائلا “‏اثبتت معركة اجتثاث الارهاب ان الحكومة الاخونجية أخطر غطاء للتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية”.

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وأضاف النقيب في تغريدته ـ رصدها محرر “يمن الغد”ـ :”وعبر جناحها الاخواني تحولت الى منصة (شرعية) للإرهاب وتنظيماته التي تأثرت بهذا الصنيع الذي ابعدها عن الضربات الجوية الامريكية وردا للجميل اندفعت بشقيها القاعدي والداعشي الى شقرة”.