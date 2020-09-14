شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء.
ورصد موقع "يمن شباب نت" نحو 18 غارة جوية سُمعت على أرجاء واسعة في أحياء العاصمة صنعاء وضواحيها وحتى اللحظة ما يزال طيران التحالف يحلق فوق سماء المدينة.
وأفاد سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أحياء العاصمة صنعاء منذ مساء الاحد وحتى فجر اليوم الاثنين نتيجة القصف الجوي الذي شنته طيران التحالف على مواقع عسكرية في أمانة العاصمة صنعاء.
واستهدفت الغارات معسكر ريمة حميد في سنحان، ومعسكر الصمع، وقاعدة الديلمي الجوية، وفج عطان.
وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في العاصمة صنعاء ولم يعلن التحالف عن المواقع المستهدفة حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي مقاتلات التحالف تقصف مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.