لليوم الثالث على التوالي مقاتلات التحالف تقصف مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء  

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء.

ورصد موقع "يمن شباب نت" نحو 18 غارة جوية سُمعت على أرجاء واسعة في أحياء العاصمة صنعاء وضواحيها وحتى اللحظة ما يزال طيران التحالف يحلق فوق سماء المدينة.

وأفاد سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أحياء العاصمة صنعاء منذ مساء الاحد وحتى فجر اليوم الاثنين نتيجة القصف الجوي الذي شنته طيران التحالف على مواقع عسكرية في أمانة العاصمة صنعاء.

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واستهدفت الغارات معسكر ريمة حميد في سنحان، ومعسكر الصمع، وقاعدة الديلمي الجوية، وفج عطان.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في العاصمة صنعاء ولم يعلن التحالف عن المواقع المستهدفة حتى اللحظة.