شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو... داعية”يمني” يتعرض للطعن في اندنوسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة الاعتداء على الداعية علي جابر، وطعنه أثناء إلقائه محاضرة في إندونيسيا وسط حضور العشرات.

وأظهر الفيديو، لحظة اقتحام شاب المنصة الرئيسية، وطعن الداعية “علي جابر” باستخدام سكين؛ ما أسفر عن إصابته بجروح في يده؛ حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وحاول المهاجم الهروب من المنصة، إلا أن ردة فعل الحضور كانت سريعة، وقاموا بالإمساك بهِ وأوسعوه ضربًا، قبل أن يسلموه إلى الجهات الأمنية في إندونيسيا.

جدير بالذكر أن الواعظ علي جابر هو داعية حضرمي يمني مولود بالمدينة المنورة .

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وكان الداعية يلقي محاضرة وإلى جواره بعض الأشخاص، قبل أن يفاجأ الجميع بقيام أحد الأشخاص بالهجوم عليه وطعنه في كتفه.

ونقل الداعية للمستشفى فيما تحفظ عشرات المتواجدين على المهاجم، قبل تسليمه لسلطات الأمن الإندونيسية.

ويحظى الشيخ علي جابر بأهمية واسعة في العالم الإسلامي ويتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين المتابعين.

ولم تتضح على الفور أسباب ودوافع منفذ الهجوم.