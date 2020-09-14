شكرا لبحثكم عن خبر السكرتير الصحفي ل”صالح” يكشف عن تغييرات عسكرية في اليمن ...تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف السكرتير الصحفي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عن تغيرات عسكرية في حرب اليمن يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال نبيل الصوفي في تغريدة على حسابه بتويتر إن قوات الجيش أسندت لقائد محور بيحان اللواء الركن، مفرح بحيبح، قيادة جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب.

وأوضح الصوفي أن ذلك التغيير لم يكن لوحده فحسب، حيث تم استدعاء القائد الاماراتي الذي قاد الحرب غربا وحرر مأرب ووصل الى نهم.

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وقال الصوفي : " مش بس اعادوا بحيبح لقيادة حرب مأرب ضد الحوثي، الا كمان القائد السعودي الجديد للحرب في اليمن استدعى القائد الاماراتي الذي قاد الحرب غربا وحرر مأرب ووصل الى نهم".

وتساءل الصوفي: هل هذا تصحيح للاخطاء ام مجرد تأكيد لها؟ مجيباً في نفس الوقت بالقول :" الجواب لن يعرف الا بعد ان نرى الواقع.. للان كل هذا مجرد تحركات في الاعلام".

والتقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة، أمس السبت، نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.