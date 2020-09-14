شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تبدأ بحصر ”أحفاد بلال” في معقلها الرئيس في ظل رفض واسع لـ”الموت” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة صعدة، اليوم الاحد، بأن مليشيا الحوثي تبدأ بحصر من أسمتهم "أحفاد بلال" في معقلها الرئيسفي ظل رفض واسع لـ"الموت" بصفوفها.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا بدأت بالحصر الميداني لمن أسمتهم أحفاد بلال، ولمدة عشرين يوما، بزعم تحديد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لإدماجهم في عملية التنمية.

Advertisements

واشارت المصادر الى أن "المهمشين" ومن تسميهم المليشيا "أحفاد بلال" رفضوا الانصياع للمليشيا، فيما أغلبهم أدلوا بمعلومات غير حقيقة بشأن اعداد أسرهم ومساكنهم.

ونوهت المصادر بأنهم أبدوا تخوفهم من اقتيادهم الى محارق الموت والحاقهم بما اسمته المليشيا لواء أحفاد بلال الذي قامت بتشكيله، إثر نفاد مخزون مقاتليها من أبناء القبائل، ورفض الغالبية الاستجابة لدعواتها.

وكان زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، دعا في وقت سابق، الى إدماج أحفاد بلال، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة و واسعة، واصفة تلك الدعوة بالعنصرية المقيتة.