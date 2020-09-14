طيران العدوان السعودي يشن غارات مكثفة على صنعاء وسط تحليق مستمر (تحديث مستمر)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عاود طيران العدو السعودي، قبل قليل، شن غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظة مستهدفاً العديد من المناطق.

وذكرت مصادر ان طيران العدو شن غارتين على منشأة مشروع صندوق النظافه في منطقة عطان وغارة على مطار صنعاء.

كما شن اربع غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان.

هذا وما يزال التحليق المكثف لطيران العدو السعودي مستمر على اجواء صنعاء

وفي الساعة 2:15 صباحا شن غارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب وغارة خامسة على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان