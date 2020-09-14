تقرير حديث: اجمالي الشهداء والجرحى خلال 2000 يوم من العدوان بلغ 43181 مدني

الخليج 365 – صنعاء

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ، الأحد، عن احصائيات جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خلال 2000 يوم من العدوان.. مؤكدا أن اجمالي الشهداء والجرحى خلال 2000 يوم من العدوان بلغ 43181.

وأوضح مركز عين الإنسانية أن عدد الشهداء بلغ 16978 شهيدا بينهم 3790 طفلا و2381 امرأة، فيما وصل عدد جرحى العدوان 26203 بينهم 4089 طفلا و2780 امرأة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية لليمن بلغت 9135منشأة، مضيفا أن العدوان تسبب في تدمير وتضرر 15 مطارا و16 ميناء و304 محطة ومولدات كهربائية و537 شبكة ومحطة اتصال.

وأكد تقرير مركز عين الإنسانية أن العدوان تعمد تدمير واستهداف 2098 خزانا وشبكة مياه و 1965 منشأة حكومية و4200 طريق وجسر.. مؤكدا أن عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغت 565973 منزلا أما المنشآت الخدمية فقد بلغت 576528 منشأة، مضيفا أن العدوان أدى إلى تدمير 176 منشأة جامعية و1375 مسجدا و365 منشأة سياحية و389 مستشفى ومرفقا صحيا.

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وأوضح التقرير أن العدوان تعمد تدمير واستهداف 1095 مدرسة ومركزا تعليميا و6732 حقلا زراعيا و132 منشأة رياضية و244 موقعا أثريا و47 منشأة إعلامية.

وفيما بتعلق بالمنشآت الاقتصادية فقد بلغت المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان 22404 منشأة اقتصادية.. بالإضافة لتضرر وتدمير 392 مصنعا و286 ناقلة وقود و11227 منشأة تجارية و407 مزارع دجاج ومواشي.

كما أكد مركز عين الإنسانية أن العدوان دمر 6899 وسيلة نقل و463 قارب صيد و884 مخزن أغذية و391 محطة وقود و672 سوقا و783 شاحنة غذاء.