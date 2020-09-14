شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : انتشار نبتة سامة تهدد حياة الإنسان والحيوان جنوب اليمن ..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت نبتة التبغ الازرق، في مدينة الضالع، وهي نبتة غريبة وغير مألوفة خاصة في منطقة عقارب منذ العام الماضي.

وتعد هذه النبتة دائمة الخضرة على مدار العام ولا تعمر غير عام واحد فقط والملفت ان الحيوانات لم تاكل هذه النبتة، وبعد البحث عن هذه النبتة تأكد انها نبتة التبغ الازرق السامة على الإنسان والحيوان.

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وقد انتشرت هذه النبتة في بعض الدول العربية كسوريا والسعودية واتخذت الجهات المعنية في تلك الدولتين الإجراءات اللازمة لمكافحتها وإزالتها وحرقها لخطورتها على الإنسان والحيوان وانتشارها السريع.