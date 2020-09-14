شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يستعدون للهجوم على جوبة مارب وقبائل مراد يتعاهدون بالنصر أو الشهادة دونها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي، امس الاحد، أن جماعة الحوثي تستعد للهجوم على مديرية الجوبة جنوبي محافظة مارب، و وصول طلائع جماعة الحوثي، الى أولى المناطق التابعة لها.

وذكر المصدر لـالمشهد اليمني، أن جماعة الحوثي قطعت خط الجوبة بشكل نهائي تمهيدا للهجوم عليها.

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ونوه المصدر بأن استعداد جماعة الحوثي لمهاجمة الجوبة يأتي بالتزامن مع تعاهد رجال القبائل بالمديرية، على الدفاع عن مديريتهم من جماعة الحوثي أو الموت دونها، إثر وصول طلائع جماعة الحوثي ، امس الأحد، أولى مناطقهم.

وعقد مشايخ ووجهاء وعقال جميع فخوذ قبيلة بني سيف (آل صياد وآل مسلي) ومن معهم من بقية قبائل مراد، اجتماعا موسعا وقعوا خلاله وثيقة تعاهدوا بموجبها على النصر أو الشهادة دون أرضهم وكرامتهم وديارهم.

وبموجب الوثيقة، أهدرت القبيلة دم أي فرد من أفراد القبيلة ثبت أنه ينتمي للحوثيين أو عميل لهم أو يعمل لصالحهم، كما أهدرت دم كل من يترك موقعه أو الجهة التي تم تكليفه بها فإن دمهم دم حنش.