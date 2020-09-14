شكرا لمتابعة خبر عن جريمة مروعة تهز مدينة الحديدة : يمني يقتل والديه وابن عمه رمياً بالرصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية ، مساء امس الاحد، بأن شاب يمني أقدم على قتل والديه وابن عمه رميا بالرصاص، في جريمة مروعة.

وذكرت المصادر ، أن شاب عاق بمديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة، يدعى محمد أقدم على قتل ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص.

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وبينت المصادر أن المجني عليهم هم والده عبدالله علي واصل ووالدته وإلى جانبهم ابن عمه العقيد حسن عبيد واصل.

ونوهت المصادر بأنه تم القبض على الجاني بعد وقت قصير من العملية من قبل الامن.

وتسببت الحرب في اليمن والتي دخلت عامها السادس، بتدمير النسيج النفسي والاجتماعي لمعظم المصطلين بنارها، في كارثة تتسع يوما بعد يوم مع استمرارها في ظل انفلات أمني وفقر وبطالة.