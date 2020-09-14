شكرا لمتابعة خبر عن اغتيال مدير شركة امنية في العاصمة المؤقتة عدن (لاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلح مجهول، امس الاحد، على اغتيال مدير شركة أمنية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مسلح مجهول أقدم على إطلاق النار على مدير شركة الحزم الأمنية، ناصر عبدالقادر باعزب، وأرداه قتيلاً على الفور ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

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وكان مقر شركة الحزم التابعة لـ’’باعزب‘‘ تعرض العام الماضي للنهب وهوجم أحد مكاتب برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة التي تتكفل الشركة بتأمينه.

وشكا باعزب في مارس الماضي عن تعرض شركته التي تقوم بأعمال حراسة لبرنامج الاغذية العالمي لتعسفات كبيرة من قبل عدد من مسؤولي الامن في إدارة امن عدن، بهدف اجباره على التخلي عن الشركة وتسليم اعمال التعاقد لهم.

جدير بالذكر أن باعزب هو واحد من الوجاهات الاجتماعية بمديرية المحفد بمحافظة ابين (جنوب اليمن)، وفق تقارير اعلامية محلية.