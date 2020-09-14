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عدن - ياسمين التهامي - حاكم عربي يتعرض لـ ‘‘إهنة بالغة’’ من إسرائيل في عيد ميلاده (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بكاريكاتير مثير. وقال “أدرعي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ تهنئة خاصة للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس”. وأضاف المتحدث: “في العام الخامس والخمسين من عمر بشار الأسد تبقى الأمنية له ولسكان جنوب سوريا؛ مستقبلًا أفضلًا وأجمل”. آ وأردف بقوله: أن المستقبل الأفضل لسوريا “عبر التحرر من كل تموضع إيراني والميليشيات الإيرانية أمثال حزب الله على الأراضي السورية، ليقي هذا البلد الخراب والدمار”. آ وأرفق “أدرعي” بتغريدته كاريكاتير ساخر من “الأسد” وهو يقبل يد قائد “الحرس الثوري” الإيراني، فيما ظهر حافظ الأسد وهو مصدوم.

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