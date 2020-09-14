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عدن - ياسمين التهامي - مشايخ ووجهاء قبيلة مراد بمارب يوقعون وثيقة معمدة بـ الدم ترعب كل المتحوثين في مارب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، بمحافظة مارب، الاحد الموافق 13 سبتمبر 2020م ، وثيقة هامة تهدر دم كل من يتعاون مع جماعة الحوثي ويقودها على بلاد مراد ومارب عامة. وحملت الوثيقة ، عدة بنود ، أكدت على إهدار دم كل من يتعاون مع جماعة الحوثي او يفتح بلاده وأن دمه دم حنش. وبينت الوثيقة بأن من ثبت أنه حوثي أو عميل لصالح جماعة الحوثي فأن دمه دم حنش، ايضا. وتضمنت الوثيقة التي تم توقيعها من جميع بدين بني سيف ومن معهم من مراد، إهدار دم المرجفين واعتبارهم أعداء وان دمهم دم حنش. وتشهد جبهات القتال في مديريات صرواح ومجزر، غرب محافظة مأرب، معارك عنيفة، بالتزامن مع معارك عنيفة في مديرية ماهلية جنوب المحافظة. وتمكنت قبيلة مراد وقوات الجيش اليمني من دحر جماعة الحوثي في المديريات الجنوبية والغربية للمحافظة. *المشهد اليمني

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