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عدن - ياسمين التهامي - موقع أمريكي يكشف موعد إسقاط بشار الأسد ورحيله عن السلطة !!

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جديد اب برس

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موقع "المونيتور" الأمريكي عن مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا في حال فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" بولاية رئاسية ثانية. حيث ذكر الموقع بأنه في حال فوز "ترامب" بولاية رئاسية ثانية فإن "الدبلوماسية الأمريكية الروسية ستتغير في الشرق الأوسط، وهو ما قد يترك الباب مفتوحاً لإمكانية التوصل إلى اتفاق حول انتقال مرحلي ناعم بسوريا ينتهي بتغيير بشار الأسد". وأضاف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخلى عن بشار الأسد من أجل لا شيء، حيث قد يكون الأسد شريكًا غير مستقر، لكن بوتين أظهر أنه يتمسك بحلفائه بغض النظر عن مخاطر السمعة طالما أنه يخدم مصالح روسيا". وأشار الموقع إلى أنّ "بوتين" اقترح صفقة كبيرة بشأن سوريا في وقت سابق بقمة "هلسنكي" مع "ترامب" في عام 2018، مؤكدًا أن احتمالية حدوث مثل هذا التحول الدبلوماسي لا يمكن استبعاده. كما لمح الموقع إلى أنه في حال فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الذي يُعتبر أكثر تشددًا بشأن روسيا وسوريا، فإن احتمالية إعادة واشنطن ضبط سياساتها مع موسكو ضئيلًا. يذكر أن روسيا وأمريكا تتقاسمان السيطرة على أهم المناطق الغنية بالثروات الطاقية شرق سوريا، وقد كشفت عدة مصادر إعلامية غربية عن وجود صراع صامت بين موسكو وواشنطن هناك. المصدر: وكالات