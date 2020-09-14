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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بلفيديو.. ترامب يفقد صوابه: هؤلاء حيوانات ويجب ضربهم بقوة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمثال منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف أمس السبت ضابطي شرطة في ولاية كاليفرنيا غربي البلاد بأنهم "حيوانات يجب ضربهم بقوة". كتب ترامب ذلك في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل مسلح بإطلاق عيارات نارية على ضابطين من شرطةآآ لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل مركبتهما. وذكرت الشرطة أن الضابطين أصيبا برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعةآآ في المدينة للقبض على المنفذ. كتب ترامب ذلك في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل مسلح بإطلاق عيارات نارية على ضابطين من شرطةآآ لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل مركبتهما. وذكرت الشرطة أن الضابطين أصيبا برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعةآآ في المدينة للقبض على المنفذ.

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