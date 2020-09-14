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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام لسكان صنعاء من خطر داهم بعد وفاة هذا الشاب (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصلحة الدفاع المدني بصنعاء، تحذيرها للمواطنين من محاولة السباحة في ممرات السيول و السدود المائية و المستنقعات. و أوضحت المصلحة في تحذيرها إلى أن هذه الأماكن غير صالحة للسباحة مشيرة إلى أن محاولة السباحة في هذه الأماكن أو عبورها يشكل خطورة على الحياة. و كانت فرق الدفاع المدني، انتشلت اليوم الأحد، جثة شاب من سد ثومة بمديرية نهم، بعد غرقه أثناء محاولته السباحة في السد.

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