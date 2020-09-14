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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على 8 محافظات اليوم الإثنين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات (لحج، تعز، إب) مع إمكانية إمتدادها الى أجزاء من المرتفعات المحاذية للسواحل الغربية، خاصة محافظات (ريمة، المحويت، حجة)، وأشار المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الأحد، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأجواء خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية متوقعاً أنتشمل الأمطار أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية لسواحل محافظتي أبين وشبوة. وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية حفاظا على سلامتهم و نبه الصيادين و مرتادي البحر من ارتفاع الموج و اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.

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