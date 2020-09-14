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عدن - ياسمين التهامي - في مهمة سرية.. وصول أجانب وأجهزة اتصالات متطورة إلى سقطرى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مسؤول حكومي عن وصول أجانب إلى جزيرة سقطرى في شهر أغسطس الماضي دون حصولهم على تأشيرات دخول رسمية. وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في تغريدات على "تويتر" الأحد، "تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس الماضي ودخلوا دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون". وأكد كفاين وصول معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإمارتية إلى أرخبيل سقطرى. وأشار إلى أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى مثير للقلق وأمر غير مقبول. وأضاف "الاتفاق مع الأشقاء في المملكة على انهاء الوضع الغير طبيعي في سقطرى وعودته الى ماكان عليه قبل انقلاب الانتقالي وعودة الدولة لايزال قائما ويجري العمل على تنفيذه قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض" . وعبر عن تطلع الحكومة إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى عبر قوات الواجب 808 وتمكين المسؤولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظا على أمن الأرخبيل .

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