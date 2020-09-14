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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. اليمني الذى تعرض للطعن وهو على المنصة يخاطب الجماهير فى إندونيسيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الداعية الإندونيسي من أصل يمني، الشيخ علي جابر، اليوم الأحد، للطعن في إندونيسيا خلال إلقائه محاضرة وسط عدد من المتابعين. وأظهر فيديو متداول الداعية علي جابر يلقي محاضرة وإلى جواره بعض الأشخاص، قبل أن يفاجأ الجميع بقيام أحد الأشخاص بالهجوم عليه وطعنه في كتفه. وتحفظ عشرات المتواجدين على المهاجم، قبل تسليمه لسلطات الأمن الإندونيسية، فيما نقل الداعية للمستشفى. ويحظى الشيخ علي جابر وهو داعية حضرمي مولود بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بأهمية واسعة في العالم الإسلامي ويتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين المتابعين.

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