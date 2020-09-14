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عدن - ياسمين التهامي - عدالة السماء.. شاهد كيف كان مصير ”الرأس الكبير” في قضية قتل الشاب عبدالله الأغبري (شاهد)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ارتكابه الجريمة الشنيعة بحق الشاب عبالله الأغبري، حاول المتهم الخامس في القضية، المدعو وليد العامري الهروب ومحاولة الانتحار، لكن عدالة السماء كانت له بالمرصاد.. حيث فشل في المحاولة وتم القبض عليه وإسعافه. فقد كشف مصدر مطلع عن سبب عدم ظهور المتهم وليد العامري بالفيديو الاول لاعترافات قتلة المغدور به عبدالله الأغبري. ونقل "المشهد اليمني" عن المصدر قوله إن السبب يعود إلى قيام المدعو وليد العامري بمحاولة الانتحار بسبب قيامه بشرب مادة سامة الا انه تم إسعافه وبعد تجاوزه الخطر ظهر اليوم ليبدي اعترافاته أسوة بزملائه. وكان الإعلام الأمني في صنعاء قام بنشر مقطع مرئي للمتهم الخامس وليد العامري المتهم في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري. وجاءت في المقطع المرئي اعترافات المتهم العامري بقتل الأغبري . وظهر العامري بعد ضغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم ظهوره مع زملائه المتهمين في فيديو الاعتراف الذي نشر يوم امس الجمعة . وهزت جريمة قتل الأغبري المدينة وأثارت غضب واسع بين الاهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت قضية رأي عام في خلال أيام. ويستمر الشارع اليمني بالضغط بقوة مخافة أن يتم تمييع القضية وإفلات الجناة من العقوبة الشرعية التي يستحقونها.. معتبرين أن القضية قضية الشعب اليمني بأكمله.

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