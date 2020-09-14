شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو صادم يكشف حقيقة تعرض مشهورة سناب " ملكة كابلي "للخيانة من زوجها رجل الأعمال أحمد سالم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر هاشتاق “#ملكه_كابلي” قبل قليل الترند على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” بعدما بثت خبيرة التجميل ملكة كابلي مقاطع أغاني عن الخيانة عبر حسابها على سناب شات جعلت الكثير يعتقدون أنها تعرضت للخيانة من زوجها.

ونشرت ملكة عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو وعلقت، قائلة: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب”

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فيما نشر زوجها الكويتي أحمد سالم عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” صورة جديدة وكأنه يسافر وعلق عليها، قائلا: “اللي ما بعدك راس مالك.. لا تعده رفيج”.

ونشرت ملكة مقطع جديد وعلقت قائلة: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.



أثارت المقاطع والتعليقات التي نشرتها ملكة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخداع الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدين أنه قد خانها مع بعض النساء.

وقال مغرد : “#ملكه_كابلي والله يا احمد لو طلعت خاين ملكة ياويلك ابك احد عنده هالزين كله و يخونه او يزعله؟ هذي لو عندي اكلها اكل سناعه و جمال و كشخه كامله و الكامل الله ماشاء الله”.