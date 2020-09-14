كثافة للطلاب في المدراس.. انطلاق العام الدراسي الجديد بمحافظة مأرب

بدأت صباح اليوم الأحد العملية التعليمية للمرحلتين الأساسية والثانوية في عموم المدارس والمحاضن التربوية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.



وقام وكيل المحافظة عبدربه مفتاح ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي العباب بتدشين العام الدراسي الجديد 2020 -2021م من مدرستي بلقيس الثانوية للبنات والميثاق الأساسية والثانوية للبنين بمركز المحافظة.

وتشهد مدارس المدينة كثافة طلابية كبيرة، جراء نزوح أكثر من 14ألف طالب وطالبة نزحوا مؤخرا من محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء، مما شكلوا عبئا كبيرا على الإمكانيات المتاحة لأغلب المدارس التعليمية بالمحافظة.

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وقال مدير مكتب التربية بالمحافظة علي العباب بأن أكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم إلى مقاعدهم الدراسية في عموم مدارس المحافظة، في الوقت الذي تعاني فيه من محدودية الاستيعاب، مما يؤثر على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي ومخرجات العملية التعليمية.



ودعا "العباب" المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى التدخل الإنساني العاجل لدعم التعليم والإسهام في إيجاد مدارس وفصول بديلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين وتوفير الأثاث والمقاعد ومستلزمات التعليم.

الجدير بالذكر بأن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أقر في اجتماع له الأسبوع المنصرم، بأن تبدأ العملية التعليمية للمرحلتين الأساسية والثانوية يوم الأحد 13سبتمبر 2020م، في عموم مدارس المحافظة.