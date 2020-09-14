شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. سقوط سيارة بمن فيها بحفريات وسقوط طفل للمجاري بمحافظة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا عدد من الاشخاص ومن بينهم طفل ظهر يوم السبت من حادثة سقوط احد السيارات في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء داخل حفرة مجاري .

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان سائق سيارة من بيت الحتاف من مديرية جحانة سقط بسيارته في سوق جحانة وبداخلها عدد من الركاب داخل بيارة مجاري وان احد الاطفال سقط في عمق البيارة .

واضاف المصدر ان المواطنين تجمعوا واستطاعوا انقاذ الركاب والطفل بعد ان هوت بهم السيارة داخل الحفرة اثر اهمال الطرقات والبناء العشوائي .

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هذا وتعاني جميع الطرقات بمختلف محافظات الجمهورية من اهمال كبير في ظل استمرار الحرب وغياب الدولة وتفشي الفساد بالوزارات المسؤولة .