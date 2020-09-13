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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات إيوائية لـ27 اسرة نازحة في مديرية الجوبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ،مساعدات ايوائية طارئة لـ27 اسرة نازحة من مديرية ماهلية حدود محافظة البيضاء الى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.
وتشمل المساعدات التي جرى توزيعها عبر إئتلاف الخير للإغاثة الانسانية 27 خيمة مأوى، و 156 بطانية، و 54 بساط ، اضافة الى 27 حقيبة ايواء تشمل بعضا من ادوات المطبخ.
وخلال عملية التوزيع ثمن مدير مديرية الجوبة محمد شايف نمران الاستجابة الطارئة من قبل مركز الملك سلمان للإحتياجات العاجلة لإغاثة النازحين ممن هجرتهم المليشيات الحوثية الانقلابية من قراهم ومنازلهم ..داعيا شركاء العمل الانساني الى تقديم الدعم للنازحين لتغطية احتياجاتهم خصوصا وان النازحين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من غذاء ومسكن وماء، وايواء، وحماية وصحة وغيرها من الاحتياجات الاساسية العاجلة.
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