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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في مجال اعداد الخطط والموازنات بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت ،اليوم، بمحافظة شبوة ،الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الخطط والموازنات بالمحافظة، والتي ينظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
وتهدف الدورة الى اكساب 45 مشاركا، المفاهيم الاساسية المتعلقة باعداد الخطط والموازنات، وكيفية تحديد الاولويات فيها، واجراءات المتابعة والتقييم لها.
واشار الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، الى اهمية الاستفادة من الدورة في اعداد الخطط والبرامج الاستثمارية بالمحافظة..مشددا على ضرورة اعتماد منهجية التخطيط العلمي لمختلف المناشط الادارية والتنموية بالمحافظة.
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