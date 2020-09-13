بدء دورة تدريبية في مجال اعداد الخطط والموازنات بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت ،اليوم، بمحافظة شبوة ،الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الخطط والموازنات بالمحافظة، والتي ينظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

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وتهدف الدورة الى اكساب 45 مشاركا، المفاهيم الاساسية المتعلقة باعداد الخطط والموازنات، وكيفية تحديد الاولويات فيها، واجراءات المتابعة والتقييم لها.

واشار الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، الى اهمية الاستفادة من الدورة في اعداد الخطط والبرامج الاستثمارية بالمحافظة..مشددا على ضرورة اعتماد منهجية التخطيط العلمي لمختلف المناشط الادارية والتنموية بالمحافظة.