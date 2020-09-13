محمد عبدالقادر باراس: الدور الذي تقوم به النخبة الحضرمية مشرف وهادف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق محمد عبدالقادر باراس إداري وإعلامي سابق في الجيش الوطني على الإساءة التي وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية.



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وقال باراس في تصريحات خاصة إن الدور الذي تقوم به النخبة الحضرمية دور مشرف وهادف ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد فالأرض أرض الحضارم ، فحضرموت فيها من الرجال مايكفي، والتاريخ الحضرمي القديم والمعاصر والحديث يضج ويعج ببطولات أجدادنا.

وحول استهداف وزير الخارجية محمد الحضرمي، قال إن إستهداف النخبة الحضرمية بالاساءات المتكررة هو حسد فقط لاغير يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره فهي أبواق إعلامية اخونجية تنبح لكي تظهر نفسها بمظهر اللائق للقيادة وأن أبناء حضرموت غير قادرون على تحمل المسؤلية.

أما عن جهود النخبة الحضرمية فقال: فكانت بعملية انطلاق القبضة الحديدية التي قادها اللواء الركن البطل/فرج سالمين البحسني ورجال حضرموت الأوفياء الذين لايتسع المجال لذكرهم هنا ولاينكر ذلك إلا أحمق معاند مكابر حيث تصدى رجال حضرموت الأوفياء لتنظيم القاعدة الإرهابي،بعد أن عاث في حضرموت الفساد وكان كابوس جاثم على بلادنا وأذى تمت إماطته عن الطريق لتنعم حضرموت بالأمن والأمان والاستقرار وتعود إلى حضن أبنائها الدافئ.