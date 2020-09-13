تدشين حملة الرش الضبابي وتعقيم المدراس في مديريتي حوف وحات بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ،اليوم، الحملة الشاملة لتنظيف وتعقيم المدارس في مديرية حوف بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وتأتي الحملة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد والإجراء الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ،للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والمعلمين من الأمراض والأوبئة. Advertisements في سياق متصل ، بدأت بمديرية حات محافظة المهرة ت، حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لمرض الحميات والتي ينفذها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية. وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام كافة المناطق والتجمعات السكانية في المديرية. وأكد مدير عام المديرية محسن بلحاف ،على أهمية الحملة في القضاء على البعوض ووقاية الأهالي من الأمراض والحميات .

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