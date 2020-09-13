نائب رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في عدد من المرافق الحكومية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي ،اليوم ، على سير العمل في عدد من المرافق الحكومية بمدينة المكلا محافظة حضرموت.



وناقش نائب رئيس الوزراء الدكتور ،مع رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش ، سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي والتحضير للعام الجامعي الجديد 2020-2021م .

واستمع الخنبشي خلال اللقاء برئيس الجامعة ونوابه الى شرح مفصل حول كيفية الاستعداد للعام الجامعي الجديد مع اخذ الاحتياطات اللازمة لمخاطر انتشار جائحة كورونا ، وتنفيذ خطوات احترازية في الجامعة .

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وأكد الخنبشي اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء باستمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب..مشيدا بالدور الكبير التي تبذله قيادة الجامعة والسلطة المحلية والمؤسسات الداعمة في تنفيذ آلية استمرار التعليم الجامعي في ظل وجود جائحة كورونا.

كما اطلع ائب رئيس الوزراء الدكتور ، على سير العمل والخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المختبر المركزي والمركز الوطني لعلاج الاورام في مدينة المكلا ،واهم الصعوبات التي تواجه عملهم الصحي..مشيداً بالدور الذي يقدمه مركز الأورام في تقديم خدمات صحية لأكثر من 11 محافظة بالجمهورية.

وتفقد الخنبشي في برنامج زيارته اليوم بمدينة المكلا ، مدرسة دله لتعليم قيادة السيارات للنساء ، وماتقدمه المدرسة من خدمات نظرية وتدريبية للنساء في قيادة السيارات.

واستمع من قبل مدير المدرسة محمد السعدي ، الى شرح حول اهمية المدرسة التي تعتبر من أولى المدارس التعليمية لقيادة السيارات على مستوى الجمهورية التي تلقى قبولا ملحوظا من قبل النساء.