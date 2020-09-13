رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الفرنسي تطورات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع سفير جمهورية فرنسا لدى بلادنا كريستيان تيستو، تطورات الأوضاع التي تشهدها بلادنا وآفاق تحقيق السلام والجهود الأممية في هذا الشأن، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتناول اللقاء الذي حضره نائب مجلس النواب محمد علي الشدادي وعضو المجلس سلطان العتواني، الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، وكذا المصالح المشتركة التي تربط اليمن وفرنسا كشركاء اقتصادين وما تسبب فيه الحوثي من إيقاف ذلك النشاط.

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وثمن رئيس مجلس النواب الدور الاخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تنفيذ الاتفاق وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة الانقلاب الحوثي.

واكد البركاني، ان مليشيات الحوثي تقوض كل فرص السلام من خلال ارتكابها المستمر لأبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وقيامها بأعمال تصعيد عسكري حالياً في محافظة مأرب في اطار المشروع الإيراني المستهدف لليمن والمنطقة وما يشكل ذلك من خطر على الامن والسلام الدوليين والاقتصاد في العالم وهو امرا غاية في الخطورة ويتطلب موقفا من المجتمع الدولي لإيقافه بشكل عاجل.

ونوه البركاني الى مخاطر استمرار مليشيات الحوثي في رفض السماح بصيانة الناقلة صافر وإفراغ شحنتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة وأضرارها الاقتصادية والإنسانية..داعياً فرنسا والإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح من تلك الممارسات والأعمال التي تقوم بها المليشيات.

من جانبه عبر السفير الفرنسي، عن تمنياته إيقاف سفك الدماء التي تراق في مأرب وما يخلفه استخدام القوة من خراب ودمار .. داعياً الى حقن دماء اليمنيين وتغليب خيارات السلام ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفث والوصول إلى تسوية شاملة سياسياً واقتصادياً ووقف إطلاق النار ووضع المعالجات العاجلة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية.. مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ودورها البناء للوصول إلى اتفاق الرياض ومتابعة تنفيذه.. مشيراً الى ما يمثله الاتفاق من أهمية لتحقيق السلام الشامل والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.