أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

البحسني يلتقي بأبوظبي مدير شركة "العين سولار" للطاقة الشمسية السيد حمود ناصر الدرعي https://www.elyamnelaraby.com/500872/ مأرب.. انتقال المواجهات بين الجيش والمليشيا إلى مديرية رحبة https://www.elyamnelaraby.com/500878 محافظ الحديدة يدشن مشروع مياه منطقة القوز في الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/500884/ البرنامج السعودي يدشن حزمة مشاريع تنموية في عدن https://www.elyamnelaraby.com/500900/ الحوثيون يختطفون 30 مدنياً من المتضامنين مع الأغبري بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500913/ تفكيك ثلاثة ألغام مضادة للدروع من مخلفات الحوثي في ذو باب بالساحل Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/500917/ اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/500923 توزيع مستلزمات طبية للوقاية من كورونا في مديرية دارسعد بعدن https://www.elyamnelaraby.com/500928 محافظ أبين يطلع على أضرار محطة باتيس للغاز المنزلي https://www.elyamnelaraby.com/500929/ خلال لقاءه السفير الأمريكي .. الزبيدي يشدد على تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/500938/ مجلي: استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية جريمة حرب لن تمر دون عقاب https://www.elyamnelaraby.com/500940/ الجعدي: نسير على أرضنا بخطى واثقة وخطوات مدروسة https://www.elyamnelaraby.com/500942/

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