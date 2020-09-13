شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يصفون سفير دولة عظمى بدجال بعض تعليق ليه بشأن تعذيب وقتل الأغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت جماعة الحوثي السفير البريطاني في اليمن مايكل ارون بالدجال ردا على تغريدة السفير بشأن تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري.

وقال محمد البخيتي محافظ محافظة ذمار المعين من الحوثيون ونائب رئيس مجلس الشورى في تغريده على حسابه بتويتر موجهة للسفير البريطاني أيها الدجال وعي الشعب اليمني تجاوز حدود حيلك .

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وكان السفير البريطاني في اليمن مايكل ارون قد قال في تغريدة له إنه صدم من مشهد تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري مطالبا بتسليم الجناة للعدالة.

وتشن جماعة الحوثي هجوما حادا الأيام الأخيرة على السفير البريطاني وبشكل يومي من قبل عدة قيادات.